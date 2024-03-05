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Новости

05 марта, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": енот в кафе покусал девочку

"Безопасный город": енот в кафе покусал девочку

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В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку

Енот покусал девочку в кафе. Согласно правилам, эти животные должны быть в клетках, гладить их нельзя.

Юридическое лицо, которое предоставляло к контакту енотов, не попадает под требование зоопарка и зоосада. Это означает, что на них не распространяется требование постановления правительства РФ о специальном перечне животных, допущенных к контакту. Мама пострадавшей школьницы обратилась в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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