16 января, 21:30Безопасность
"Безопасный город": более 12 тыс случаев незаконной продажи товаров выявили в прошлом году
В минувшем году сотрудники столичного Дептранса выявили больше 12 тысяч случаев незаконной продажи товаров. В основном это продукты, одежда и различные аксессуары для мобильных телефонов.
Чаще всего нелегальные уличные торговцы попадались у станций метро "Теплый Стан", "Домодедовская", "Курская", "Текстильщики" и "Электрозаводская". Многих привлекли к административной ответственности.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город