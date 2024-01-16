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16 января, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": более 12 тыс случаев незаконной продажи товаров выявили в прошлом году

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В минувшем году сотрудники столичного Дептранса выявили больше 12 тысяч случаев незаконной продажи товаров. В основном это продукты, одежда и различные аксессуары для мобильных телефонов.

Чаще всего нелегальные уличные торговцы попадались у станций метро "Теплый Стан", "Домодедовская", "Курская", "Текстильщики" и "Электрозаводская". Многих привлекли к административной ответственности.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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