Заслуженный спасатель рассказал, как уберечь себя от массовых аварий зимой

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Необходимо заранее следить за информацией о дорожно-транспортных происшествиях, а также знать ситуацию с погодой. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" заслуженный спасатель Сергей Щетинин.

По его словам, если сообщают о сложной ситуации на дороге или погодных условиях, тогда лучше воздержаться от поездок или же выбрать объездной путь.

"Потому что службы работают, и в такой ситуации, когда происходит снежный завал, гололед, дорожные службы и МЧС в течение нескольких дней эту ситуацию устранят", – объяснил эксперт.

При этом если водителю нужно поехать на машине в ситуации сложных метеоусловий, то необходимо соблюдать скоростной режим на дороге, то есть снизить скорость до минимума. Если же человек находится неподалеку от эпицентра какого-то происшествия, лучше притормозить, включить аварийный сигнал и двигаться в сторону обочины.

Также заслуженный спасатель дал совет в ситуации, когда водитель сам попадает в аварию. В первую очередь, как он утверждает, стоит осмотреть себя и окружающих на наличие повреждений. Если ран или ушибов не наблюдается, тогда необходимо включить аварийный сигнал и покинуть машину, отойдя от автомобиля на несколько метров.

Эксперт объяснил, что помочь в аварии даже предметы, которые заранее были подготовлены в машине. Так, по его словам, по зиме необходимо придержать в автомобиле теплые вещи, портативную газовую горелку, термос, фонарь и светоотражающий жилет.

"Если вы страдаете какими-то хроническими заболеваниями, то запас медикаментов тоже должен быть", – добавил спасатель.

Кроме того, Щетинин отметил, если человек знает правила оказания первой помощи, тогда в случае необходимости он должен подойти и помочь пострадавшим. При этом он подчеркнул, что в ситуации массовой аварии зимой нужно своевременно сообщить о произошедшем по телефону 112 и ждать помощи.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в понедельник, 8 января. Изначально сообщалось, что участниками аварии стали 30 машин, однако позже стало известно, что в результате аварии было оформлено около 17 ДТП с участием 66 машин.

Число пострадавших в результате аварии, по последним данным, увеличилось до 16. При этом четверо человек погибли, в том числе один ребенок.

СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Уточняется, что причиной аварии стал легковой автомобиль Chery, 70-летний водитель которого потерял управление и столкнулся с металлическим ограждением.



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