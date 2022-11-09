Назван самый криминальный округ Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наиболее криминальным округом столицы является ЦАО, где было зарегистрировано 15 778 преступлений с начала 2022 года, сообщает "Вечерняя Москва".

Следом идет Восточный административный округ – там было выявлено 13 488 преступлений. На третьем месте в рейтинге криминальных округов Москвы находится юго-восток, где было зафиксировано 13 008 ЧП.

Наиболее безопасным округом Москвы стал Зеленоград. В нем было зарегистрировано лишь 3 010 преступлений.

При этом, как уточнила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова, преступлений в городе стало намного меньше. Так, например, за минувшие 10 месяцев число угонов машин в Москве сократилось на 25%.

Ранее в министерстве внутренних дел заявили о снижении количества экстремистских преступлений в РФ.

Уточнялось, что в стране появились новые статьи Административного и Уголовного кодекса по предоставлению фейков о работе вооруженных сил. И по этим статьям уголовных дел стало буквально единицы, при этом они все стоят на контроле.

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