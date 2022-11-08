В Роспотребнадзоре назвали самые шумные города России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замглавы управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов назвал города России, в которых наиболее остро стоит проблема шума, сообщает RT.

По его словам, первым и основным источником шума является автотранспорт. За ним по интенсивности следует шум от промышленных предприятий и строящихся объектов. В разных населенных пунктах транспорт берет на себя от 40 до 70% всего шума.

Города, которые более других страдают от транспортного шума, – это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. При этом самыми тихими регионами считаются Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.

Гуськов рассказал, что транспортный шум в городах считается второй по значимости проблемой для здоровья после качества атмосферного воздуха. Из-за шума от автомобилей у человека может повыситься кровяное давление и появиться одышка.

"Если это длительное хроническое воздействие, когда люди годами живут возле трассы, могут возникнуть головная боль, повышенная усталость, нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной систем, нарушения в психоэмоциональной сфере", – сказал эксперт.

В прошлом году в Мосгордуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице. Предлагаемые нормы запрещают использовать транспортные средства с демонтированными или модифицированными двигателями, нарушающими тишину в ночное время.

Согласно законопроекту, за нарушение покоя граждан и тишины в период с 23:00 до 07:00 вводится новая градация штрафов. За шум от звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления с граждан могут взыскать 5 тысяч рублей, с юрлиц – 50 тысяч рублей.

Если речь идет о транспортных средствах большей мощности, то базовая ставка штрафа составляет 5 тысяч рублей, а за каждые 10 лошадиных сил сверх нормы будет начислено еще по 250 рублей.



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