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Прокуратура Москвы составила портрет классического преступника. Информация размещена в телеграм-канале ведомства.

Так, большинство преступлений совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, у которых нет постоянного источника дохода. Чаще всего у них среднее (общее и профессиональное) образование.

Отмечается, что в Москве с начала года совершили более 100 тысяч преступлений, это более чем на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Снижение преступности более чем на 10% наблюдается в трех районах города: ЦАО, Новой Москве и Зеленограде.

По данным прокуратуры, с начала года произошло около 30 тысяч преступлений в общественных местах столицы, в том числе более 17 тысяч из них – на улицах. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2021 году большая часть преступлений в Москве также совершалась мужчинами 30–49 лет без постоянного источника дохода.

Помимо этого, в СК составили портрет среднестатистической жертвы педофила. Так, чаще всего жертвами оказывались девочки в возрасте от 11 до 14 лет, живущие в городах.

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