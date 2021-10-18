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Общество

13:24

Прокуратура Москвы представила портрет типичного преступника

общество

Фото: depositphotos/mrkornflakes

В столице большая часть преступлений совершается мужчинами 30–49 лет без постоянного источника дохода. Об этом рассказали в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В надзорном ведомстве уточнили, что в столице за 9 месяцев было совершено 107,4 тысячи преступлений. Данный показатель ниже аналогичного уровня 2020 года на 2,4%. Большинство преступлений было совершено в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах, а в Северо-Западном, ТиНАО и Зеленограде – меньше всего.

Ранее ГИБДД Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя правил дорожного движения. Это мужчина в возрасте 26–35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем не более 1 часа

Типичными нарушителями оказались люди, имеющие рабочую специальность и среднее специальное образование.

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