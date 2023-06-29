Роспотребнадзор выявил в продаже в Подмосковье фальсифицированную красную паприку

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Специалисты Роспотребнадзора смогли выявить в Подмосковье опасную для употребления в пищу красную молотую паприку, производителем которой является несуществующая организация. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о выявлении в обороте фальсифицированной пищевой продукции – паприки красной молотой, производителем которой, согласно представленным документам, является ООО "Эко Фудс", – указано в сообщении.

Ведомство установило, что производство, которое якобы находится по адресу Московская область, Одинцово, улица Садовая, дом 1, отсутствует, в соответствии с чем был сделан вывод, что паприка производится неустановленными лицами, а ее маркировка содержит недостоверные сведения.

Информация о несуществующей организации и нелегальной деятельности направлена в правоохранительные органы, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что молоко, в котором искупались двое мужчин в Ростовской области, не попало на прилавки магазинов.

По информации ведомства, действие происходило в цехе на заводе в Семикаракорском районе Ростовской области. Мужчины сообщили, что после процедуры утилизировали молоко на прилегающую территорию.

До этого в Сети распространилось видео, на котором двое мужчин, сняв с себя одежду, залезли в чан с молоком, чтобы искупаться. Сообщалось, что "молочную ванну" приняли глава фермерского хозяйства и его приятель.



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