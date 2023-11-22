"Безопасный город": пенсионер отдал 150 тысяч рублей "автоподставщику"

Столичный пенсионер отдал 150 тысяч рублей так называемому "автоподставщику".

Предполагаемый мошенник заявил пожилому мужчине, что тот якобы повредил боковое зеркало заднего вида его черного седана и скрылся с места аварии. Пенсионер передал злоумышленнику все деньги, которые у него хранились дома, а потом еще снял наличные в отделении банка.

Аферисту уже предъявили обвинение в мошенничестве, расследование на контроле в столичной прокуратуре. Подробнее – в программе "Безопасный город".