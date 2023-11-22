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22 ноября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": пенсионер отдал 150 тысяч рублей "автоподставщику"

"Безопасный город": пенсионер отдал 150 тысяч рублей "автоподставщику"

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Столичный пенсионер отдал 150 тысяч рублей так называемому "автоподставщику".

Предполагаемый мошенник заявил пожилому мужчине, что тот якобы повредил боковое зеркало заднего вида его черного седана и скрылся с места аварии. Пенсионер передал злоумышленнику все деньги, которые у него хранились дома, а потом еще снял наличные в отделении банка.

Аферисту уже предъявили обвинение в мошенничестве, расследование на контроле в столичной прокуратуре. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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