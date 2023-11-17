В Минцифры предложили разместить информацию о сим-картах на "Госуслугах" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры РФ предлагает создать на портале "Госуслуги" раздел с информацией о зарегистрированных на пользователей сим-картах. Об этом "Коммерсанту" сообщили источники на рынке связи.

По словам одного из собеседников издания, мера позволит гражданам отслеживать число зарегистрированных на них номеров. Если же пользователь увидит номер, который не регистрировал самостоятельно, он сможет его заблокировать в целях защиты от мошенников.

Сейчас мошенничество с использованием подменных номеров остается одним из наиболее частых способов кражи средств в России. В 2023 году число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 миллиона в сутки.

Инициативу поддержали в Tele2 и "Вымпелкоме" (бывший "Билайн"). В МТС посчитали предложение "избыточным", поскольку сведения должны предоставляться самими операторами.

Один из собеседников издания уверен, что эффективнее было бы обязать операторов выстраивать систему внутреннего контроля и лишать лицензии тех, кто не способен организовать работу безопасно. Новая инициатива, по его мнению, предполагает "перекладывание ответственности" за нелегальное использование сим-карт на россиян.

До этого глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин призвал запретить продажу сим-карт в стране без предъявления паспорта. Подобное позволит противодействовать мошенничеству с оформлением займов, считает он.

