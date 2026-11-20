20 ноября, 01:00Транспорт
"Мослекторий": Алексей Белокрыс – об искусстве "ловли ветра"
Что такое искусство "ловли ветра" и как с ним связаны необычные летательные аппараты? Что находилось на борту дирижабля класса люкс и какое событие поставило крест на эпохе аэростатов?
Как человек смог подняться в небо благодаря силе собственных мышц? И почему экраноплан "Лунь" из чуда инженерной мысли превратился в туристическую достопримечательность?
Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк дирижаблестроения и полярного воздухоплавания Алексей Белокрыс.