Что такое искусство "ловли ветра" и как с ним связаны необычные летательные аппараты? Что находилось на борту дирижабля класса люкс и какое событие поставило крест на эпохе аэростатов?

Как человек смог подняться в небо благодаря силе собственных мышц? И почему экраноплан "Лунь" из чуда инженерной мысли превратился в туристическую достопримечательность?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк дирижаблестроения и полярного воздухоплавания Алексей Белокрыс.