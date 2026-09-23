"Мослекторий": Дмитрий Бондаренко – об Африканском Западе

Какой регион называют могилой для белого человека? Как европейцы превратились в колонизаторов и истребили чужую культуру и языки? Что произошло с африканскими странами и какой ценой им далась независимость?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, профессор РГГУ, член-корреспондент РАН, заместитель директора ИВ РАН, директор Международного центра антропологии НИУ ВШЭ Дмитрий Бондаренко.