29 октября, 01:00

"Мослекторий": Максим Лиханов – о сплавах и интерметаллидах

Российские космонавты приготовили оливье на МКС

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Магнитная буря накроет Землю 28 октября

В соцсетях появилось множество роликов с ярким огненным шаром, пролетевшим над Москвой

Болид над Москвой мог быть метеором из потока Тауриды

Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом

Ученые рассказали, что могло быть причиной появления болида над Москвой

Москвичи засняли необычное явление в небе над столицей

Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

Чем отличаются сплавы и интерметаллиды? Как добавки изменяют свойства металла и как еще можно улучшить сплав? Правда ли, что интерметаллид может генерировать энергию из разницы температур и какие еще необычные свойства у него бывают?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры неорганической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Лиханов.

наукавидеоДмитрий Козачинский

