"Мослекторий": Максим Лиханов – о сплавах и интерметаллидах

Чем отличаются сплавы и интерметаллиды? Как добавки изменяют свойства металла и как еще можно улучшить сплав? Правда ли, что интерметаллид может генерировать энергию из разницы температур и какие еще необычные свойства у него бывают?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры неорганической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Лиханов.

