В новой версии автопилота Tesla появилась функция Reality View, которая позволяет наблюдать за движением автомобиля со стороны. Искусственный интеллект анализирует изображение с камер машины и в реальном времени воссоздает окружающую обстановку на экране.

Визуально это напоминает вид от третьего лица в компьютерных играх, в частности GTA. На такую аналогию обращал внимание и глава Tesla Илон Маск. Подробнее – в программе "Техно".