"Техно": российские спортсмены тестируют китайские очки с дополненной реальностью

Столичные пловцы тестируют новейшие китайские очки для плавания с дополненной реальностью. Внутри устройства находится мини-компьютер с искусственным интеллектом, который генерирует рекомендации по улучшению показателей.

Блок с электронной начинкой и проектором находятся на правой чаше очков. Он немного выступает сбоку и заметен глазу, однако дополненная реальность не мешает обзору.

Подробнее – в программе "Техно".