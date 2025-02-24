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24 февраля, 15:50

Спорт

"Техно": российские спортсмены тестируют китайские очки с дополненной реальностью

"Техно": российские спортсмены тестируют китайские очки с дополненной реальностью

"Техно": пловцы из Москвы начали тестировать китайские очки с дополненной реальностью

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Столичные пловцы тестируют новейшие китайские очки для плавания с дополненной реальностью. Внутри устройства находится мини-компьютер с искусственным интеллектом, который генерирует рекомендации по улучшению показателей.

Блок с электронной начинкой и проектором находятся на правой чаше очков. Он немного выступает сбоку и заметен глазу, однако дополненная реальность не мешает обзору.

Подробнее – в программе "Техно".

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