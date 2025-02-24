24 февраля, 15:50Спорт
"Техно": российские спортсмены тестируют китайские очки с дополненной реальностью
Столичные пловцы тестируют новейшие китайские очки для плавания с дополненной реальностью. Внутри устройства находится мини-компьютер с искусственным интеллектом, который генерирует рекомендации по улучшению показателей.
Блок с электронной начинкой и проектором находятся на правой чаше очков. Он немного выступает сбоку и заметен глазу, однако дополненная реальность не мешает обзору.
Подробнее – в программе "Техно".