"Техно": в Москве представили летающую бытовую технику

В столичных торговых центрах можно увидеть необычный новогодний перформанс – летающие фены, массажеры и электрощетки. Эту демонстрацию организовала компания BAUM ZINDECH, известная стильным дизайном своей продукции и использованием отечественных разработок.

Особенность компании в том, что ее основатель – россиянин, а техника сочетает инновационные технологии и современный внешний вид.

Подробнее об этом – в программе "Техно".