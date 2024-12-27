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27 декабря, 12:45

Технологии

"Техно": в Москве представили летающую бытовую технику

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В столичных торговых центрах можно увидеть необычный новогодний перформанс – летающие фены, массажеры и электрощетки. Эту демонстрацию организовала компания BAUM ZINDECH, известная стильным дизайном своей продукции и использованием отечественных разработок.

Особенность компании в том, что ее основатель – россиянин, а техника сочетает инновационные технологии и современный внешний вид.

Подробнее об этом – в программе "Техно".

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