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24 декабря, 17:55

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Роскомнадзор: операторы связи могут блокировать по умолчанию зарубежные звонки

Операторы связи могут блокировать по умолчанию зарубежные звонки – РКН

Фото: depositphotos/LDProd

Операторы связи уже сейчас могут блокировать звонки, поступающие российским абонентам из-за границы, при этом возможно введение таких требований на законодательном уровне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роскомнадзор.

Пользователь должен иметь возможность разблокировать все входящие вызовы или только те, которые поступают с номеров из его списка контактов. Эти функции полностью находятся в зоне ответственности операторов связи, уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, некоторые операторы уже сейчас активно внедряют механизмы, позволяющие пользователям самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы.

"Такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них", – добавило ведомство.

В настоящее время активно обсуждаются новые методы и технологии, которые могут помочь в борьбе с голосовым мошенничеством, в том числе в мессенджерах. Например, возможность операторов на своих сетях обнаруживать деятельность нелегальных call-центров.

По информации РКН, в настоящее время наблюдается рост числа мошеннических звонков, которые поступают как из-за границы, так и из российских сетей связи, а также из иностранных мессенджеров.

"Важно, чтобы операторы связи и владельцы мессенджеров принимали необходимые превентивные меры по защите своих пользователей", – обратили внимание в пресс-службе.

Помимо этого, в борьбе с мошенниками внутри страны успешно применяется система "Антифрод". Она помогает блокировать голосовые вызовы с подменных номеров в сетях операторов связи, сообщил РКН. По его данным, к системе подключены все операторы связи, а за два года работы она заблокировала более 1 миллиарда звонов с подменных номеров.

Ранее стало известно, что вызовы в мессенджерах и голосовые звонки в России могут запретить в связи с тем, что ими активно пользуются мошенники.

Источники "Коммерсанта" уверены, что РКН и Минцифры сейчас изучают два варианта для решения этой проблемы, включая полный запрет звонков через такие сервисы, а также блокирование заграничного голосового трафика. Минцифры при этом опровергло разработку нормативных актов, которые бы ограничивали такие функции.

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