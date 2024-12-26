"Техно": LG представила телевизор с прозрачным экраном за 6 миллионов рублей

Компания LG выпустила инновационный телевизор с прозрачным экраном. Устройство стоимостью 6 миллионов рублей умеет менять прозрачность благодаря специальной заслонке.

Кроме того, стало известно, что сотовые операторы в России будут сообщать в Роскомнадзор о пользователях, обходящих блокировки. Детали новой инициативы пока уточняются.

Еще одной технологической новостью стало получение российскими банками доступа к чипу NFC на iPhone, что откроет новые возможности для бесконтактной оплаты.

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