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Новости

26 декабря, 12:45

Технологии

"Техно": LG представила телевизор с прозрачным экраном за 6 миллионов рублей

"Техно": LG представила телевизор с прозрачным экраном за 6 миллионов рублей

"Техно": досмотровое оборудование с ИИ устанавливают в Москве на транспорте

"Техно": ИИ начали использовать в досмотровом оборудовании на транспорте

"Техно": досмотровое оборудование с ИИ устанавливают в Москве

Роскомнадзор рассказал о возможности сотовых операторов блокировать звонки из-за рубежа

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Компания LG выпустила инновационный телевизор с прозрачным экраном. Устройство стоимостью 6 миллионов рублей умеет менять прозрачность благодаря специальной заслонке.

Кроме того, стало известно, что сотовые операторы в России будут сообщать в Роскомнадзор о пользователях, обходящих блокировки. Детали новой инициативы пока уточняются.

Еще одной технологической новостью стало получение российскими банками доступа к чипу NFC на iPhone, что откроет новые возможности для бесконтактной оплаты.

Подробнее – в программе "Техно".

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