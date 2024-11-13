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13 ноября, 12:45

Технологии

"Техно": как установить приложения, которые пропали из App Store и Google Play

"Техно": как установить приложения, которые пропали из App Store и Google Play

Президент МТПП Владимир Платонов объяснил, как работает система распознавания лиц в Москве

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Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов

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Как установить популярные приложения, которые пропали из App Store и Google Play? Это можно сделать с помощью альтернативного магазина приложений App Gallery от Huawei. Как следует из свежего исследования, не все российские пользователи знают, что такое возможно.

Сервис от Huawei позволяет скачивать официальные американские и российские приложения, включая банковские. Для этого нужно иметь смартфон Android. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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