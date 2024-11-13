"Техно": как установить приложения, которые пропали из App Store и Google Play

Как установить популярные приложения, которые пропали из App Store и Google Play? Это можно сделать с помощью альтернативного магазина приложений App Gallery от Huawei. Как следует из свежего исследования, не все российские пользователи знают, что такое возможно.

Сервис от Huawei позволяет скачивать официальные американские и российские приложения, включая банковские. Для этого нужно иметь смартфон Android. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.