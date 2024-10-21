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21 октября, 12:45

Безопасность

"Техно": мошенники разработали новые схемы обмана граждан и кражи их данных

"Техно": мошенники разработали новые схемы обмана граждан и кражи их данных

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Стали известны новые схемы кибермошенничеств. Злоумышленники научились прикреплять к поздравительным онлайн-картинкам фишинговые ссылки. Переход по ним открывает мошеннику личные данные владельца смартфона. А в мессенджерах сообщают о якобы поданной заявке на удаление аккаунта. Затем просят ввести номер телефона и сообщить код.

Еще один способ обмана связан с сим-картами. Мошенники звонят с уведомлением, что на имя абонента была открыта подарочная сим-карта, на которой уже есть бонусы. Если пользователь в ней не нуждается, то ее можно закрыть, а деньги вывести на банковский счет. Для этого мошенникам нужны личные данные и данные карты абонента.

Подробнее – в программе "Техно".

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