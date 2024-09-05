"Техно": 1X Technologies представила прототип робота-дворецкого NEO Beta

Компания 1X Technologies представила прототип робота-дворецкого NEO Beta. Новинка предназначена для потребительских нужд, а не для промышленных.

Также стало известно, что компания Tecno представила прототип смартфона Phantom Ultimate 2, который складывается втрое. Предполагается, что в развернутом виде Phantom Ultimate 2 позволит запускать более трех приложений одновременно.

Подробнее – в программе "Техно".

