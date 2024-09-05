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05 сентября, 12:45

Технологии

"Техно": 1X Technologies представила прототип робота-дворецкого NEO Beta

"Техно": 1X Technologies представила прототип робота-дворецкого NEO Beta

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Компания 1X Technologies представила прототип робота-дворецкого NEO Beta. Новинка предназначена для потребительских нужд, а не для промышленных.

Также стало известно, что компания Tecno представила прототип смартфона Phantom Ultimate 2, который складывается втрое. Предполагается, что в развернутом виде Phantom Ultimate 2 позволит запускать более трех приложений одновременно.

Подробнее – в программе "Техно".

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технологиивидеоМаксим Ефимцев
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