Фото: new-vision.mail.ru

Экосистема Mail.ru провела ребрендинг, сообщили в компании. В частности, из названия была убрана доменная зона .ru.

Кроме того, будет обновлен дизайн всех каналов коммуникации сервисов. Это затронет "Почту", "Главную страницу", "Облако", "Заметки", "Календарь", "Покупки" и другие. Компания также обновила цветовую палитру логотипов.

Более того, сотрудники компании создадут маскота, белого пса Байта. Благодаря ему пользователи сервисов смогут узнать о возможностях и обновлениях продуктов.

В июле ребрендинг провел сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет". Он сменил название на "Купер" – от слова "купить". Главный герой сервиса доставки – курьер-купер. Это добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. Он всегда придет на помощь и быстро привезет все, что нужно.

Банк "Тинькофф" также провел ребрендинг и сменил название на Т-банк. Эмблема банка желтого цвета, в названии организации первая буква находится на белом щите.

