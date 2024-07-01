"СберМаркет" в рамках ребрендинга сменил название на "Купер"

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Крупный сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, в рамках которого меняет название, сообщает Life.ru.

Теперь он будет называться "Купером" – от слова "купить". Главный герой сервиса доставки – курьер-купер. Это добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. Он всегда придет на помощь и быстро привезет все, что нужно.

"Ребрендинг – логичное следствие всех изменений", – отметила CEO компании Анастасия Кудрявцева.

Ребрендинг пройдет в несколько этапов в течение полугода. Компания уже обновила рекламные носители и материалы клиентских коммуникаций. Ожидается, что вскоре новую форму получат более 64 тысяч курьеров и сборщиков. Свыше тысячи автомобилей и 1,1 тысячи зон в гипермаркетах украсят новыми логотипами.

Ранее банк "Тинькофф" провел ребрендинг и сменил название на Т-банк. Эмблема банка желтого цвета, в названии организации первая буква находится на белом щите.

В банке отметили, что начнут обновлять названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов. В компании пообещали, что все продукты и сервисы продолжат работу в обычном режиме.

