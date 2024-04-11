"Техно": как нейросеть следит за качеством дорог в Москве

Следить за качеством дорог и чистотой дорожных знаков в Москве – теперь задача нейросети. Специальный программный комплекс устанавливают на автомобилях технической инспекции.

Умная система работает в режиме реального времени. Она распознает девять видов нарушений. Среди них – сколы на бордюрах и выбоины в асфальте, стертая разметка, грязь на фонарях, указателях и ограждениях, а также мусор на остановках.

Подробности – в программе "Техно".