11 апреля, 12:45Технологии
"Техно": как нейросеть следит за качеством дорог в Москве
Следить за качеством дорог и чистотой дорожных знаков в Москве – теперь задача нейросети. Специальный программный комплекс устанавливают на автомобилях технической инспекции.
Умная система работает в режиме реального времени. Она распознает девять видов нарушений. Среди них – сколы на бордюрах и выбоины в асфальте, стертая разметка, грязь на фонарях, указателях и ограждениях, а также мусор на остановках.
Подробности – в программе "Техно".