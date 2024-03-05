05 марта, 12:45Технологии
"Техно": нейросеть для борьбы с мошенниками создали в России
Российские разработчики создали нейросеть, способную распознавать в режиме реального времени сообщения от мошенников. Доступ к сети планируют сделать бесплатным, но некоторые функции все же нужно будет оплатить.
Бета-версия системы появится уже в 2024 году. Подробности – в программе "Техно".
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