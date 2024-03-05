"Техно": нейросеть для борьбы с мошенниками создали в России

Российские разработчики создали нейросеть, способную распознавать в режиме реального времени сообщения от мошенников. Доступ к сети планируют сделать бесплатным, но некоторые функции все же нужно будет оплатить.

Бета-версия системы появится уже в 2024 году. Подробности – в программе "Техно".