"Техно": где применяются и какие функции выполняют экзоскелеты

Московские разработчики создали самый мощный экзоскелет в стране – он может поднимать грузы весом до 60 килограммов. При этом визуально костюм почти не отличается от конкурентов: это такой же каркас, повторяющий форму тела человека.

Устройство используется для усиления физических возможностей человека. Заряд аккумулятора позволяет экзоскелету работать 8 часов. Подробнее – в программе "Техно".