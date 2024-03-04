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Новости

04 марта, 16:00

Технологии

"Техно": где применяются и какие функции выполняют экзоскелеты

"Техно": где применяются и какие функции выполняют экзоскелеты

"Техно": экзоскелет грузоподъемностью в 60 кг разработали в Москве

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Московские разработчики создали самый мощный экзоскелет в стране – он может поднимать грузы весом до 60 килограммов. При этом визуально костюм почти не отличается от конкурентов: это такой же каркас, повторяющий форму тела человека.

Устройство используется для усиления физических возможностей человека. Заряд аккумулятора позволяет экзоскелету работать 8 часов. Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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