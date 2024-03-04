04 марта, 16:00Технологии
"Техно": где применяются и какие функции выполняют экзоскелеты
Московские разработчики создали самый мощный экзоскелет в стране – он может поднимать грузы весом до 60 килограммов. При этом визуально костюм почти не отличается от конкурентов: это такой же каркас, повторяющий форму тела человека.
Устройство используется для усиления физических возможностей человека. Заряд аккумулятора позволяет экзоскелету работать 8 часов. Подробнее – в программе "Техно".
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Программа: ТЕХНО