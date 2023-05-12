"Техно": пользователи WhatsApp смогут пользоваться одним аккаунтом на нескольких гаджетах

В скором времени пользователи WhatsApp смогут использовать одну учетную запись сразу на нескольких устройствах. Еще одно обновление – анимированные эмодзи.

Российский разработчик Blackbalance Game представил игру-ужастик. Главный герой, ведущий телепередачи о паранормальных явлениях, отправится в заброшенную психиатрическую больницу. Известно, что в игре очень реалистичная графика и звуковое сопровождение. При этом резких вставок и пугающей музыки пользователи не увидят.

Lego представила 3D-принтер, способный напечатать кожу человека. Его основой являются биочернила, содержащие человеческие клетки. Считается, что такое изобретение поможет справиться с нехваткой человеческих тканей.

Подробности – в программе "Техно".