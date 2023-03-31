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Технологии

"Техно": робот из мха и меняющая голос нейросеть

"Техно": робот из мха и меняющая голос нейросеть

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Компания Panasonic представила необычного робота. Он похож на горшок с ножками и покрыт мхом. Устройство реагирует на свет и перемещается по комнате в поисках наилучших условий для мха.

А стартап ElevenLabs создал нейросеть, способную менять голос одного человека на голос другого. С ее помощью можно заговорить как Стив Джобс, Роберт Дауни-младший или Ким Кардашьян.

Об этих и других новостях из мира технологий – в программе "Техно".

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