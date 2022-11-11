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Новости

11 ноября, 13:50

Город

"The City. Идем": старинные отели в исторических зданиях столицы

"The City. Идем": старинные отели в исторических зданиях столицы

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Команда The City сделала подборку старинных отелей и гостиниц столицы, которые были построены в начале ХХ века. Например, отель "Метрополь", построенный меценатом Саввой Мамонтовым. Также можно рассмотреть убранство знаменитой гостиницы "Националь".

Как создавались легендарные отели столицы? Какие истории они могут рассказать и что предлагают своим гостям на данный момент? Подробнее – в сюжете проекта The City.

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