В Уссурийске пожарные спасли котенка, который упал в колодец с водой

Фото: телеграм-канал "МЧС ПРИМОРЬЕ"

Пожарные в Уссурийске спасли котенка, который упал в колодец с водой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Отмечается, что спасателей вызвали неравнодушные местные жители. Пожарные прибыли на место спустя пять минут. Котенка из колодца достали при помощи штурмовой лестницы.

"Пожарные МЧС России спасли маленького котенка от мучительной смерти. <...> Жильцы прилегающего дома искренне поблагодарили ребят за проделанную работу", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в администрации Уссурийска заверили, что опасный колодец в ближайшее время будет закрыт.

Ранее сообщалось, что в Кузьминках коммунальщики спасли котенка, который забрался на ветку дерева на уровне пятого этажа и просидел там 4 дня.

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