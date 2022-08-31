В Кузьминках коммунальщики спасли котенка, который просидел 4 дня на дереве

В Кузьминках коммунальщики спасли котенка. Он забрался на ветку на уровне пятого этажа и, по словам жителей, просидел там 4 дня.

Сотрудникам коммунальных служб пришлось доставать котенка с помощью строительного крана.

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