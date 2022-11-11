Свыше 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы столицы зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы в зимний период, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, такие суда способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

Заммэра отметил, что для предотвращения происшествий на воде спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов. А зимой регулярно замеряют толщину льда на водоемах, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, купания и рыбалки.

Также зимой на воде будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль, добавил он.

Ранее Бирюков рассказал, что к зиме подготовили все 44 пассажирских причала Москвы-реки. Он уточнил, что специалисты очистили и промыли лестничные сходы, гранитные покрытия и ограждения. В межнавигационный период будут проводиться по необходимости ремонтные работы по устранению дефектов и уборка снега.

Заммэра отметил, что летом специалисты очистили 33 городских причала, из которых 17 – Северного речного вокзала, а также провели работы по углублению дна еще трех.



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