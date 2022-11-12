"Москва глазами": инспектор ДПС

Эдуард Мосейчук – капитан полиции и старший инспектор ДПС. Уже 10 лет он служит в 5-ом спецбатальоне ДПС города Москвы.

Столица для Эдуарда – это огромный мегаполис с большим количеством дорог и с еще большим количеством правонарушений и правонарушителей.

Чем укомплектована машина ДПС? Как отличить поддельные права? Сколько в Москве водителей, знающих ПДД?

Ответы на эти вопросы – в новом выпуске программы "Москва глазами… инспектора ДПС".