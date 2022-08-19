"ТрендыБренды": обручальные кольца

Уникальные украшения по особому случаю. Сделать обручальные кольца своими руками предлагают в московской ювелирной мастерской. Ее создатели, сами столкнувшись с проблемой выбора, решили, что нет ничего лучше индивидуального дизайна.

Почему услуга оказалась востребованной? Как выбирать и ухаживать за изделиями из драгоценных металлов? Об этом – в программе "ТрендыБренды".