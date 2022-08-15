15 августа, 23:52
Фото: depositphotos/Mermolenko
На полях Великобритании за первую половину текущего года мог сгнить урожай овощей и фруктов на сумму более 60 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиона долларов). Об этом со ссылкой на опрос, проведенный Национальным союзом фермеров Соединенного Королевства, сообщает Bloomberg.
По данным организации, из-за нехватки рабочей силы для сбора урожая производители в секторах садоводства и овощеводства потеряли более 27 миллионов долларов. Поскольку опрошенные составляют треть от всех занятых в этой сфере, то в союзе фермеров предположили, что примерная сумма потерь составляет 73 миллиона долларов.
Вице-президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу назвал данную ситуацию издевательством. Он отметил, что одновременно с тем, как значительная часть урожая остается неубранной, цены на продукты в британских магазинах растут почти рекордными темпами.
"Это не что иное, как пародия на то, что качественные, питательные продукты тратятся впустую в то время, когда семьи по всей стране уже сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни", – сказал он.
В публикации также говорится, что в следующем году производители ожидают падения производства еще на 4,4%. В этой связи Национальный союз фермеров Великобритании призвал правительство расширить программу сезонных рабочих, чтобы предотвратить потерю урожая и поддержать инвестиции в этот сектор.
Ранее издание The Telegraph сообщало, что пищевая промышленность Великобритании находится на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне санкций против России. В частности, в стране был закрыт завод, который обеспечивал азотными удобрениями сельскохозяйственные угодья. В организации заявили, что больше не могут содержать предприятие из-за высоких цен на газ и экологических налогов.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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