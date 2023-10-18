"Рейд 112": драка произошла на Большой Черкизовской улице в Москве

Около 02:00 в полицию поступила информация о том, что на Большой Черкизовской улице около дома № 3 происходит драка с участием нескольких мужчин. На место происшествия приехали медики скорой помощи и сотрудники полиции.

Около 02:20 на 94-м километре МКАД загорелся грузовик "Мерседес". Водитель грузовика почувствовал запах гари и остановил машину. Самостоятельно потушить пламя водитель не смог. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС.

Около 04:30 на Сельскохозяйственной улице автомобиль "Киа" совершил наезд на препятствие. В районе дома № 23 водитель наехал на искусственную дорожную неровность и машину выбросило с дороги на газон.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

