"Рейд 112": В Москве столкнулись два автомобиля

Ночью на перекрестке, находящемся на Большой Черкизовской улице, столкнулись два автомобиля – такси марки Hyundai и Skoda. От удара Skoda вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.

Очевидцы ДТП рассказали, что водитель после столкновения сбежал с места происшествия. На место ДТП приехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Медицинская помощь никому не потребовалась, пассажиров в такси не было.

Подробнее – в программе "Рейд 112".