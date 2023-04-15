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15 апреля, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": В Москве столкнулись два автомобиля

"Рейд 112": В Москве столкнулись два автомобиля

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Ночью на перекрестке, находящемся на Большой Черкизовской улице, столкнулись два автомобиля – такси марки Hyundai и Skoda. От удара Skoda вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.

Очевидцы ДТП рассказали, что водитель после столкновения сбежал с места происшествия. На место ДТП приехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Медицинская помощь никому не потребовалась, пассажиров в такси не было.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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