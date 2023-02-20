"Рейд 112": такси врезалось в отбойник в районе 74 километра МКАД

Такси вылетело на обочину и врезалось в металлический отбойник в районе 74 километра МКАД. Медики осмотрели водителя, он не получил каких-либо серьезных повреждений и от госпитализации отказался. Пассажиров в машине не было.

Драка произошла в хостеле на улице Генерала Дорохова. Один из участников конфликта нанес оппоненту удар ножом. На место выехали экипажи полиции и скорой помощи.

Автомобиль Lada врезался в грузовик, который стоял на месте в районе 105 километра МКАД. В легковой машине находились трое взрослых и двое детей.

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