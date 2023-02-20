Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": такси врезалось в отбойник в районе 74 километра МКАД

"Рейд 112": такси врезалось в отбойник в районе 74 километра МКАД

Мэр Сочи сообщил о ситуации после схода лавины

Стало известно о пострадавших в результате двух новых землетрясений в Турции

"Московский патруль": приговор в отношении торговцев должностями вступил в силу

"Московский патруль": СК завел дело о покушении на убийство девушки в ТиНАО

"Московский патруль": полиция задержала троих сотрудников сетевой пирамиды

Власти Турции сообщили о двух новых землетрясениях

Трасса между турецкими городами Антакья и Искендерун обрушилась после новых землетрясений

Власти Турции заявили о риске повышения уровня моря после землетрясений

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО

Такси вылетело на обочину и врезалось в металлический отбойник в районе 74 километра МКАД. Медики осмотрели водителя, он не получил каких-либо серьезных повреждений и от госпитализации отказался. Пассажиров в машине не было.

Драка произошла в хостеле на улице Генерала Дорохова. Один из участников конфликта нанес оппоненту удар ножом. На место выехали экипажи полиции и скорой помощи.

Автомобиль Lada врезался в грузовик, который стоял на месте в районе 105 километра МКАД. В легковой машине находились трое взрослых и двое детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика