"Ночная смена": история Памелы Андерсон и новые достижения нейросети

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Например, они рассказали о новой документальной ленте с участием Памелы Андерсон.

Также ведущие обсудили, как нейросеть написала диплом для РГГУ и получила положительную отметку. Они обменялись мнениями, когда ИИ окончательно заменит человека. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".