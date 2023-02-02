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"Ночная смена": история Памелы Андерсон и новые достижения нейросети

"Ночная смена": история Памелы Андерсон и новые достижения нейросети

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Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Например, они рассказали о новой документальной ленте с участием Памелы Андерсон.

Также ведущие обсудили, как нейросеть написала диплом для РГГУ и получила положительную отметку. Они обменялись мнениями, когда ИИ окончательно заменит человека. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
шоу-бизнестехнологиивидеоСтанислав КуликМитя Козачинский
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