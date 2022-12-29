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Культура

"Ночная смена": итоги года в области моды и новые отечественные фильмы

"Ночная смена": итоги года в области моды и новые отечественные фильмы

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Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они обсудят высказывания повара и телеведущего Константина Ивлева, а также прокомментируют сюжет новых российских фильмов.

Также ведущие подведут итоги года в области моды и оценят волосатый корсет и клатч-голубь. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
шоу-бизнескультуракиновидеоИван БазановМитя Козачинский
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