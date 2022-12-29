"Ночная смена": итоги года в области моды и новые отечественные фильмы

Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они обсудят высказывания повара и телеведущего Константина Ивлева, а также прокомментируют сюжет новых российских фильмов.

Также ведущие подведут итоги года в области моды и оценят волосатый корсет и клатч-голубь. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".