"Ночная смена": возможный запрет песни Last Christmas и фильм "Достать ножи 2"

Ведущие Митя Козачинский и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, почему могут запретить песню Last Christmas в Америке и сколько будет стоить данное решение. Также ведущие поделились, почему фильм "Достать ножи 2" хвалят и по какой причине его считают лучшим детективом. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".