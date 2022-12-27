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Культура

"Ночная смена": возможный запрет песни Last Christmas и фильм "Достать ножи 2"

"Ночная смена": возможный запрет песни Last Christmas и фильм "Достать ножи 2"

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Ведущие Митя Козачинский и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, почему могут запретить песню Last Christmas в Америке и сколько будет стоить данное решение. Также ведущие поделились, почему фильм "Достать ножи 2" хвалят и по какой причине его считают лучшим детективом. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
культурашоу-бизнесвидеоИван БазановМитя Козачинский
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