Телевикторина "Эволюция Москвы": шесть москвичей ответили на вопросы об истории столицы

Новое шоу "Эволюция Москвы" посвящено увлекательным моментам из истории столицы, а также известным личностям, улочкам, памятникам и всему, что нас здесь окружает и связывает. Также викторина посвящена Новому году, который уже стучится в наши двери.

Чтобы стать участником, надо навести свой гаджет на QR-код на экране, и подключиться к студии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.