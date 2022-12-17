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14:35

Общество

Телевикторина "Эволюция Москвы": шесть москвичей ответили на вопросы об истории столицы

Телевикторина "Эволюция Москвы": шесть москвичей ответили на вопросы об истории столицы

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Новое шоу "Эволюция Москвы" посвящено увлекательным моментам из истории столицы, а также известным личностям, улочкам, памятникам и всему, что нас здесь окружает и связывает. Также викторина посвящена Новому году, который уже стучится в наши двери.

Чтобы стать участником, надо навести свой гаджет на QR-код на экране, и подключиться к студии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Телевикторина «Эволюция Москвы»
обществовидеоЕвгений Рыбов
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