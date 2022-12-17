МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Общество

"Доктор 24. Темы недели": как правильно лечиться при ОРВИ

"Доктор 24. Темы недели": как правильно лечиться при ОРВИ

Московское метро стали чаще дезинфицировать из-за распространения гриппа и ОРВИ

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Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах

Сезон ОРВИ наступил в большом городе. Болеть никто не хочет. Но что делать, если вы все-таки вдруг заразитесь?

Какие правила нужно соблюдать, чтобы быстрее выздороветь и не получить осложнения? Какие продукты облегчат болезнь и помогут скорее вернуться к работе и учебе, а какие, наоборот, ухудшат состояние? Как часто нужно мыться во время простуды? Какой микроклимат создать дома, чтобы болеть на 2-3 дня меньше? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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