"Доктор 24. Темы недели": как правильно лечиться при ОРВИ

Сезон ОРВИ наступил в большом городе. Болеть никто не хочет. Но что делать, если вы все-таки вдруг заразитесь?

Какие правила нужно соблюдать, чтобы быстрее выздороветь и не получить осложнения? Какие продукты облегчат болезнь и помогут скорее вернуться к работе и учебе, а какие, наоборот, ухудшат состояние? Как часто нужно мыться во время простуды? Какой микроклимат создать дома, чтобы болеть на 2-3 дня меньше? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".