Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы пригласили на фестиваль "Снег и лед в Москве" в парке "Музеон", который пройдет с 28 декабря по 28 января. В рамках мероприятия по территории парка разместят ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров, посвященные достоянию России, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

"Вдоль центральной аллеи выстроят ледяные сюжеты из жизни великих людей: Александра Невского, Петра I, Михаила Кутузова, Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Льва Толстого, Петра Чайковского, Юрия Гагарина", – говорится в сообщении.

Уточняется, что также в парке разместится выставка уникальных природных объектов. Так, посетители увидят гейзеры Камчатки, озеро Байкал, дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, храм Василия Блаженного и многое другое.

"Внимания заслуживает и ледяной лабиринт, в центр которого поместили величественного богатыря", – говорится в материале.

Отмечается, что главным объектом фестиваля станет замок чудес с пятью разноуровневыми ледяными горками для детей и взрослых. Кроме того, все желающие смогут увидеть арт-объекты с изделиями народных промыслов и героями русских сказок, а также водяным кроликом, который является символом 2023 года.

Посетить мероприятие можно ежедневно с 11:00 до 21:00, вход свободный.

Ранее в Москве стартовал зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Всего в столице подготовили 32 площадки, где можно покататься на коньках, купить праздничные товары и принять участие в тематических мастер-классах.

Праздничные мероприятия посвящены объединяющим москвичей ценностям и добрым делам, а также поддержке участников российской спецоперации.



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