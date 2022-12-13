Певец Данко прокомментировал обвинения Барецкого в избиении

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Певец Данко заявил, что видит шоумена Стаса Барецкого первый раз жизни. Об этом он рассказал Пятому каналу.

По его словам, у него нет знакомых в Петербурге, а на вечеринке он оказался проездом.

Самого же Барецкого Данко назвал странным персонажем. Вместе с тем он добавил, что получает какие-то звонки из прокуратуры и ему нужно с этим "разобраться".

Ранее сообщалось, что Барецкого избили возле бара в центре Петербурга, где он отдыхал с друзьями. Все произошло якобы из-за просьбы сфотографироваться. Однако в результате мужчины избили Барецкого и украли у него 120 тысяч рублей и мобильный телефон. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже шоумен рассказал, что на него могли напасть люди Данко. Между мужчинами ранее якобы произошел конфликт. Барецкий не исключил, что певец мог сам найти людей и подстроить нападение. При этом предъявлять какие-то конкретные обвинения певцу он не хочет.



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