Барецкий обвинил в своем избиении певца Данко

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Стас Барецкий считает, что на него могли напасть люди его друга, певца Данко, с которым у него до этого произошел конфликт. Об этом шоумен рассказал Пятому каналу.

"У меня мысли закрадываются в голову, что это его (Данко. – Прим. ред.) люди. Я не хочу его обвинять, но, может быть, кто-то видел, что я на него наезжаю. <...> Может, охранники или организаторы (видели. – Прим. ред.)", – предположил Барецкий.

Также шоумен не исключает, что Данко мог сам найти людей и подстроить нападение. При этом предъявлять какие-то конкретные обвинения певцу он не хочет.

Между тем адвокат Барецкого рассказал, что сейчас правоохранители предпринимают усилия по установлению личностей нападавших. Он выразил уверенность, что злоумышленники будут найдены, поскольку их лица попали на видеозаписи.

На Стаса Барецкого напали накануне утром, когда он выходил из бара в Санкт-Петербурге. На улице к нему подошла группа людей с просьбой сфотографироваться, однако в итоге, по утверждениям шоумена, незнакомцы начали провоцировать конфликт.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".



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