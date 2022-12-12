Барецкий рассказал о состоянии после нападения

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Шоумен Стас Барецкий в результате нападения возле бара в центре Санкт-Петербурга получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множество синяков. Об этом он рассказала "Ленте.ру".

Шоумен добавил, что ему предлагали остаться в больнице, но он решил лечиться самостоятельно.

Барецкий отметил, что на него не в первый раз нападают, но произошедшее в последний раз назвал покушением. Он пояснил, что дракой нельзя назвать то, когда одного человека бьют по голове ногами.

"Будем выяснять, полиция этим занимается тоже. Судиться буду, другим способом тоже буду разбираться – по-всякому буду разбираться", – подчеркнул Барецкий.

Он также предположил, что нападение может быть связано с ритуальным бизнесом или с его высказываниями.

Нападение произошло на Барецкого накануне утром, когда он вышел из бара, где отдыхал с друзьями. На улице к нему подошла группа мужчин и попросила сфотографироваться, однако позировать никто не собирался. После этого гости якобы начали провоцировать его и охранников на драку.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".



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