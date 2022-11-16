"Ночная смена": дело Харви Вайнштейна и пятый сезон "Йеллоустоуна"

Ведущие Дмитрий Козачинский и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды. Они обсудили, какой поворот получили судебные разбирательства по делу американского продюсера Харви Вайнштейна, за кого вышла замуж 29-летняя дочь Дональда Трампа.

Также вышел пятый сезон “Йеллоустоуна”, сериала с высокими рейтингами. Ведущие рассказали, оправданы ли эти оценки и стоит ли вообще его смотреть. Подробности – в эфире программы телеканала Москва 24.