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Культура

"Ночная смена": дело Харви Вайнштейна и пятый сезон "Йеллоустоуна"

"Ночная смена": дело Харви Вайнштейна и пятый сезон "Йеллоустоуна"

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Ведущие Дмитрий Козачинский и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды. Они обсудили, какой поворот получили судебные разбирательства по делу американского продюсера Харви Вайнштейна, за кого вышла замуж 29-летняя дочь Дональда Трампа.

Также вышел пятый сезон “Йеллоустоуна”, сериала с высокими рейтингами. Ведущие рассказали, оправданы ли эти оценки и стоит ли вообще его смотреть. Подробности – в эфире программы телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
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