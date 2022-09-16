"Ночная смена": вышел трейлер сериала "Шантарам"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Ведущие расскажут, какой сериал, вероятнее всего, будет смотреть большинство зрителей этой осенью, кто такой Педриньо и где можно приобрести одежду в пятнах от кетчупа. А также поделятся историей, как с помощью нюдсов пара попала на Мальдивы. Подробности – в программе телеканала Москва 24.