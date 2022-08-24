"Ночная смена": новый клип Slipknot и фильм "Преступления будущего"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Ведущие обсудили сюжет нового фильма Дэвида Кроненберга "Преступления будущего", где у людей будут вырастать лишние органы, а также посмотрели новый клип Slipknot.